Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’annuncio sui social tanto atteso

C'è aria di novità per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che si sono ritrovati dopo l'esperienza al GF VIP. Per loro un importante annuncio.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono ritrovati. Il motivo un’occasione speciale che li potrebbe vedere insieme protagonisti. I due a seguito dell’esperienza al Grande Fratello VIP sono rimasti grandi amici. Una complicità ben visibile anche sulle instagram stories.

Dopo aver partecipato entrambi alla trasmissione “Avanti un altro”, Oppini parteciperà come ospite nella trasmissione condotta da Tommaso Zorzi “Punto Z” trasmessa su Mediaset Play. Non solo. Stando a quanto riportano alcune anticipazioni potremmo rivederli ospiti del talk show “Maurizio Costanzo Show” dove insieme si dovrebbero esibire in un duetto.

Zorzi e Oppini, la foto sui social e l’annuncio

“Habemus fotom”; “A grande richiesta”, poche semplici parole, ma alquanto significative quelle pronunciate da Francesco Oppini e Tommaso Zorzi che si sono ritrovati in vista di progetti speciali.

Nel frattempo li abbiamo già visti ad “Avanti un altro” come testimoniano le loro foto sulle instagram stories. “A breve toccherà anche a me, ma non risponderà a nessuna domanda”, ha scritto Tommaso Zorzi apparso sorridente in foto con Paolo Bonolis.