Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza: le indiscrezioni sul loro rapporto

Secondo un rumor circolato in queste ore in rete i rapporti non sarebbero dei migliori tra Goffredo Cerza e Tommaso Zorzi, rispettivamente fidanzato e miglior amico di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti: il rapporto tra Zorzi e Goffredo

Al momento la notizia resta senza conferme e i due diretti interessati, che condividono un forte legame con la figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, non hanno confermato la notizia. Aurora e Goffredo fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni e i due convivono insieme a Milano.

Tommaso Zorzi è invece uno dei migliori amici di Aurora e i due, dopo un periodo di alti e bassi vissuto nel 2020, sono tornati ad essere più uniti che mai dopo un chiarimento.

Aurora Ramazzotti: la lite con Zorzi

In merito alla sua lite con Aurora, Tommaso Zorzi aveva svelato che il motivo fosse legato proprio a Goffredo e le attenzioni riservate dall’amica al fidanzato: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***. Aurora è fidanzatissima e forse non lo riesco ad accettare. Ho la sindrome dell’abbandono…”, aveva svelato Tommaso Zorzi durante la sua partecipazione al GF Vip.

Oggi sembra che lui e Aurora siano riusciti a chiarire.