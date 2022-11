Tommaso Zorzi e la circoncisione: "Vorrei che la morfina non finisse mai"

Tommaso Zorzi e la circoncisione: "Vorrei che la morfina non finisse mai"

Tommaso Zorzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo essersi recato in una clinica per una circoncisione.

Tommaso Zorzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver trascorso una notte in una clinica per via del suo intervento di circoncisione.

Tommaso Zorzi: la circoncisione

Tommaso Zorzi ha aggiornato i fan dei social sulle sue condizioni dopo aver subito la circoncisione. Non è dato sapere perché l’influencer abbia dovuto subire l’intervento ma lui stesso ha cercato di ironizzare sulla questione e tranquillizzare i fan sul suo stato. “Buongiorno, è andato tutto bene. Vorrei che l’effetto della morfina non finisse mai”, ha dichiarato Zorzi, che nei giorni scorsi aveva anche specificato di dover subire l’intervento su consiglio dei medici.

“Niente di grave, nel senso che mi devo circoncidere. (…) A parte che non puoi avere nessun tipo di rapporto, neanche con te stesso. È doloroso anche nel caso in cui ti venisse un’erezione“, ha dichiarato l’influencer, che a seguire ha aggiunto ironico: “Ho deciso che tappezzerò casa mia di foto di mia madre così… Quando mi viene lo stimolo guardo una foto.

Sono indeciso se foto di mia madre, parenti in generale, o tipo dei santi. Padre Pio, Santa Lucia, San Gennaro… Non lo so, però qualcosa faccio“.

Tommaso Zozi e Stanzani

Da qualche settimana si vocifera che sia giunta al termine la relazione tra l’influencer e l’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani. I due non hanno ufficializzato la fine della loro relazione ma da tempo non si mostrano più insieme.

Secondo i rumor in circolazione i due avrebbero comunque mantenuto rapporti amichevoli.