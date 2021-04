Tommaso Zorzi e Sonia Bruganelli: la frecciatina contro Barbara D’Urso

Sonia Bruganelli è stata ospite dello show tv di Tommaso Zorzi, che ha scagliato una frecciatina contro Barbara D'Urso.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è stata ospite dello show di Tommaso Zorzi il Punto Z, dove ad entrambi sembra essere sfuggita una frecciatina contro Barbara D’Urso.

Tommaso Zorzi e Sonia Bruganelli contro Barbara D’Urso

Paolo Bonolis è stato l’involontario protagonista di una domanda di Zorzi a Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata di Il Punto Z.

Il vincitore del GF Vip ha scagliato una frecciatina contro Barbara D’Urso chiedendo alla moglie del celebre conduttore se lui avesse gioito per aver battuto la conduttrice negli ascolti. “Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d’Urso?”, ha domandato Zorzi a Sonia Bruganelli, che più o meno diplomaticamente ha risposto: “E la seconda domanda? A parte gli scherzi, siamo contenti degli ascolti così alti della domenica che non andava bene da così tanto tempo.

Non è una guerra personale, è il piacere di far bene”.

Live – Non è la D’Urso ha chiuso anticipatamente (sembra proprio per via degli ascolti piuttosto bassi) ed è stato sostituito da Avanti un altro (di cui Zorzi sarà uno de prossimi ospiti), che finora ha ottenuto un ottimo riscontro in fatto di ascolti. Lo show di Carmelita dovrebbe riprendere come di consueto a settembre, o almeno questo è quello che lei ha detto in chiusura di edizione.

Per quanto riguarda Tommaso Zorzi in tanti si chiedono se tra lui e la conduttrice sia successo qualcosa, visto che dopo la sua vittoria al GF Vip l’influencer sembra aver evitato accusatamente i salotti di Barbarella, mentre lei ha smesso di nominarlo all’interno dei suoi salotti tv. Tra i fan dei social c’è anche chi ipotizza che Zorzi abbia querelato la conduttrice: sarà vero?