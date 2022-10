Tommaso Zorzi e Stanzani, è finita: l’influencer bacia un altro in discoteca

Sembra che sia davvero finita la storia tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L'influencer è stato avvistato mentre baciava un altro.

Tommaso Zorzi avrebbe già archiviato la fine della sua importante storia d’amore con il ballerino Tommaso Stanzani e, nelle ultime ore, è stato avvistato in una discoteca mentre baciava un altro.

Tommaso Zorzi e Stanzani: è finita

Nelle ultime settimane sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti la presunta rottura tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani e, in queste ore, sembra che la notizia abbia ricevuto la sua definitiva conferma.

L’influencer ed ex vincitore del GF Vip infatti è stato avvistato in una discoteca mentre baciava un altro ragazzo. Al momento non è dato sapere chi fosse il ragazzo (dai vistosi capelli biondi) baciato da Zorzi in discoteca e l’influencer ha preferito non proferire parola sull’argomento, ma in tanti sono curiosi di saperne di più.

Tommaso Zorzi e Stanzani: le indiscrezioni

Nei giorni scorsi le voci in merito alla presunta rottura tra Tommaso Zorzi e Stanzani sono diventate sempre più insistenti ma i due hanno preferito non confermarle.

In una delle sue ultime dirette via social l’influencer aveva preferito glissare sull’argomento affermando: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata”, e ancora:

“Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti.

A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”