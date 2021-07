Tommaso Zorzi e Stefania Orlando possibili conduttori della nuova edizione de La Talpa

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sarebbero pronti a condurre la nuova edizione de La Talpa: le ultime novità sui due ex gieffini

I preparativi per la nuova edizione de La Talpa sono in fermento. Uno dei reality show tra i più amati di sempre tornerà infatti presto su Canale 5, dopo le prime 3 edizioni andate in onda rispettivamente nel 2004, 2005 e 2008.

Pare che al timone del programma non ci sarà tuttavia Paola Perego, come inizialmente supposto. Al suo posto potrebbe infatti subentrare una coppia decisamente inedita, già nota al grande pubblico.

Rivoglio La Talpa con Tommaso Zorzi concorrente. In due giorni sgama l’infiltrato, vince tutto il vincibile e tutti a casa. #GFvip pic.twitter.com/jo2JWWmCHN — Morgan (@emorgan68) October 16, 2020

Tommy e Stefania pronti per La Talpa

Come anticipato da alcuni importati magazine di attualità, si tratterebbe nel dettaglio di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, già super collaudati nella casa del Grande Fratello Vip 5. Qui infatti entrambi hanno dato prova delle loro capacità amatoriali, rappresentando senza dubbio un duetto tutto da gustare!

“Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa, il reality di Canale 5 che dovrebbe andare in onda nel 2022 dopo la fine del Grande Fratello Vip.” — frantumata (@avvo_) July 14, 2021

Non è del resto la prima volta che si parla di un impegno televisivo di coppia per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Qualche mese fa si era infatti vociferato di un loro arrivo all’Isola dei Famosi, anche se poi alla fine vi ha preso parte solo l’influencer milanese nel ruolo di opinionista.