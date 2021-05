Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fotografati mentre camminavano mano nella mano: sono fidanzati?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono stati sorpresi mentre camminavano mano nella mano e si scambiavano qualche tenero bacio.

Quella tra Tommaso Zorzi e Lorenzo Campi sembra essere ormai acqua passata: l’influencer vincitore del GF Vip 5 è stato beccato per la seconda volta in compagnia di Tommaso Stanzani, e stavolta i due camminavano mano nella mano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curiosità (@curiosita_tv)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanno insieme?

Cosa succede tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Il conduttore de Il Punto Z continua a definirsi single in tv, ma intanto per le vie di Milano è stato pizzicato per ben 2 volte con l’ex concorrente di Amici. Questa volta i due si tenevano mano nella mano mentre passeggiavano con Gilda – la cagnolina di Zorzi – e si scambiavano qualche tenero bacio credendo di non essere osservati.

Per il momento nessuno dei due ha proferito parola in merito alla liaison, e intanto sui social i fan sono alla ricerca di ulteriori indizi che provino una relazione tra i due personaggi tv.

Zorzi aveva già manifestato il suo interesse per Tommaso Stanzani attraverso i social e più volte aveva ironizzato sul fascino del ballerino (che, a quanto pare, sarebbe rimasto colpito dai commenti). I due si decideranno a ufficializzare il loro rapporto? In tanti non vedono l’ora di saperne di più!

Tommaso Zorzi: i presunti flirt

Durante la sua partecipazione al GF Vip 5 Tommaso Zorzi ha più volte confessato di sentirsi sfortunato in amore. Una volta uscito dalla casa del reality show sembra però che l’influencer si sia dato da fare: prima è stato paparazzato con il “rampollo della Torino che conta” Lorenzo Campi, e a seguire con l’ex concorrente di Amici Tommaso Stanzani. Per il momento Zorzi continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda ma in tanti, sui social, sperano che finalmente confermi una delle voci in circolazione.

Tommaso Zorzi: gli ex fidanzati

Non si sa molto degli ex fidanzati di Tommaso Zorzi. In passato sembra che abbia avuto una liaison con il designer milanese Armando Codemi e poi, a seguire, è stato legato a Marco Ferrero (meglio noto come Iconize). Nella casa del GF Vip Zorzi ha rivelato di aver vissuto una vera e propria cotta per il suo migliore amico, Francesco Oppini, che è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini. I due sono rimasti buoni amici una volta terminato il famoso reality show.