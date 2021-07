Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani presentati da Maria De Filippi? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sarebbero stati presentati nientemeno che da Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più e a quanto pare a fare da “cupido” tra i due sarebbe stata nientemeno che Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il primo incontro

Da mesi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani infiammano il gossip con i loro avvistamenti, ma i due – che nel fratemmpo sono usciti allo scoperto anche via social – non hanno mai parlato apertamente della loro liaison.

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete sarebbe stata Maria De Filippi a prensentare i due quando, al termine del GF Vip, avrebbe ospitato Zorzi negli studi di Amici. Lì il vincitore del GF Vip avrebbe incrociato per la prima volta Tommaso Stanzani, e ben presto tra i due sarebbe scoccata la scintilla. In tanti tra i fan sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla lovestory, ma per il momento la coppia continua a mantenere il massimo riserbo.

Tommaso Zorzi: le vacanze in Puglia

Dopo i primi avvistamenti tra Milano e Bologna (dove i due risiedono) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono partiti insieme per la Puglia, dove il ballerino è stato impegnato con Battiti Live. I due non hanno ancora confermato apertamente la liaison, ma per i fan l’amore tra i due è ormai cosa certa. Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato i due mentre si scambiavano dei teneri baci in spiaggia, e i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più in merito alla loro seguitissima liaison.

A proposito della liaison con Tommaso Stanzani Zorzi ha dichiarato: “A parte gli scherzi, non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”.

Tommaso Zorzi: la vita privata

In passato Tommaso Zorzi è stato legato per un periodo a Marco Ferrero, alias Iconize (finito al centro della bufera per aver finto di esser stato vittima di un’aggressione omofoba) e a seguire è stato legato sentimentalmente al designer Armando Condemi.

Nella casa del GF Vip l’influencer si era invaghito del suo migliore amico, Francesco Oppini, con cui oggi è riuscito a creare uno splendido rapporto.