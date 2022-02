Tommaso Zorzi fermato dalla polizia: “Credevano fossi un ladro”

Tommaso Zorzi ha rivelato di esser stato fermato dalla polizia che credeva avesse rubato la borsa da lui indossata.

Tommaso Zorzi e la polizia

Attraverso i social Tommaso Zorzi si è sfogato per una vicenda che ha dell’incredibile: alcuni poliziotti lo hanno fermato credendo che avesse rubato la borsa da lui indossata.

“Non mi è mai successa una roba del genere. Stavo sul marciapiede ed ho visto tre poliziotti che mi stavano fissando. Ho pensato di rimanere per capire cosa volessero. Si avvicinano due e mi chiedono ‘di chi è quella borsa?'”, ha dichiarato l’influencer nelle sue stories via social.

“Mi hanno fatto una serie di domande supponendo che io essendo un uomo e avendo la borsa, l’avessi rubata. Sono scioccato. Pronto 2022? I maschi possono avere la borsa senza aver scippato una”, ha concluso.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social tra l’incredulità dei fan dell’influencer.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Oggi Tommaso Zorzi è felicemente fidanzato con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. I due sono usciti allo scoperto durante l’estate 2021 e oggi sembrano essere inseparabili. “Impariamo a stare uno accanto all’altro. Dove ci porterà questa cosa non lo sappiamo, però come dice Orietta Berti “Fin che la barca va lasciala andare”, ha dichiarato l’influencer in merito alla sua storia d’amore con il ballerino, con cui oggi sembra aver trovato la felicità.

I due si sono conosciuti dopo la vittoria di Zorzi al GF Vip e per diversi mesi hanno tenuto segreta la loro liaison.