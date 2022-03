Tommaso Zorzi festeggia Tommaso Stanzani: “Auguri amore mio”

Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno di Tommaso Stanzani con un tenero messaggio via social.

Tommaso Stanzani ha spento 20 candeline e Tommaso Zorzi gli ha dedicato un tenero messaggio via social.

Tommaso Zorzi: il compleanno di Tommaso Stanzani

Attraverso i social Tommaso Zorzi ha dedicato un messaggio di auguri a Tommaso Stanzani, con cui fa coppia fissa da quasi un anno.

“Auguri amore mio”, ha scritto l’influencer potando alcune foto della serata trascorsa in compagnia del ballerino e di alcuni amici.

Da poco Tommaso Stanzani avrebbe iniziato a vivere insieme a Zorzi e i due sembrerebbero essere più felici che mai. La loro love story è emersa durante l’estate 2021 e sembra che i due si siano conosciuti dopo la fine del GF Vip 5 (di cui Zorzi è stato vincitore).

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la convivenza

I due sono più felici e uniti che mai e in merito alla loro storia Tommaso Stanzani ha detto: “All’inizio stavamo sempre insieme, ora abbiamo iniziato a ritagliarci anche i nostri spazi. Stiamo molto bene insieme, ci divertiamo”, e ancora: “Per me Tommaso è anche il mio migliore amico”. In merito alla convivenza con l’influencer il ballerino ha invece affermato: “Ci sono anche momenti in cui litighiamo perché Tommaso è un po’ pazzerello, però sta andando bene”.

In tanti sono curiosi di sapere quali novità vedranno protagonista la coppia in futuro e soprattutto se ci saranno novità in merito alla loro vita privata insieme.

Al momento entrambi preferiscono mantenere il massimo riserbo e solo in tempi recenti hanno svelato ai fan alcuni retroscena sulla loro stoira d’amore.