Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a cena insieme: “Gli Zorpini sono tornati”

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a cena insieme: i fan degli Zorpini non stanno più nella pelle.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo un periodo di distacco totale, sono tornati a “viversi quotidianamente“. L’influencer milanese e il figlio di Alba Parietti sono stati avvistati a cena insieme, in un ristorante di Courmayeur.

Zorzi e Oppini a cena insieme a Courmayeur

Dopo un lungo periodo di rapporti del tutto inesistenti, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono tornati a frequentarsi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e hanno stretto una bellissima amicizia. L’influencer milanese, per un certo periodo, sembrava addirittura innamorato di lui. Quando il reality più spiato d’Italia è finito, i due hanno continuato a frequentarsi, riempiendo i gioia i fan dei Zorpini. A distanza di qualche mese, però, si sono allontanati del tutto, evitando di dare spiegazioni.

I seguaci sono scesi in un semi lutto e hanno più volte chiesto notizie in merito alla lite. In risposta, però, hanno ricevuto solo il silenzio. Adesso, Zorzi e Oppini sono tornati ad essere amici. Nelle ultime ore, per la gioia dei follower, si sono concessi una cena insieme a Courmayeur.

Gli Zorpini sono tornati

Il portale Pipol Tv scrive:

“Buone notizie per il fandom degli ex gieffini Tommaso Zorzi e Francesco Oppini! Gli ‘Zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. Dopo l’ultimo incontro avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, ieri hanno cenato insieme in un ristorante di Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi”.

Zorzi e Oppini, quindi, non erano a cena da soli, ma in compagnia dei rispettivi affetti più cari.

Zorzi e Oppini: l’amicizia riparte

Anche se al momento stanno vivendo vite completamente diverse, Oppini in tv come opinionista sportivo, mentre Zorzi su Real Time con la nuova stagione di Drag Race Italia, i due riescono a trovare il tempo di frequentarsi. Non solo lavorativamente, entrambi sono felici anche da un punto di vista sentimentale: Tommaso è fidanzato con il ballerino Stanzani, mentre Francesco ha iniziato da poco una nuova relazione.