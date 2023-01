Tommaso Zorzi furioso: "Sui social un mucchio di cattiveria"

Tommaso Zorzi si è sfogato attraverso delle stories contro la cattiveria immotivata che dilaga sui social: le parole del vincitore del GF Vip.

Tommaso Zorzi e lo sfogo contro gli hater

I social network sono sicuramente un ambiente in cui l’odio, l’hate speech e l’invidia spesso dilagano. Riuscire a non farsi schiacciare da tutto questo, però, soprattutto se si è un personaggio noto, non è sempre facile. A ricordarcelo è Tommaso Zorzi, conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello Vip, che di cattiveria, sui social, ne ha subita ben molta.

Il 27enne, infatti, si è lasciato andare a un durissimo sfogo sul suo profilo Instagram dove ha ribadito, quasi rassegnato, quanto sia forte la cattiveria sui social e quanto possa fare male alle persone se subita.

Le parole di Zorzi: “Non ci farò mai l’abitudine”

«Non ci farò mai l’abitudine. Quando mi imbatto sui social nella cattiveria, cioè c’è proprio gente putrida sui social, gente orrenda, gente che non ha più paura di scrivere cattiverie».

Tommaso Zorzi, letteralmente furioso durante questo discorso, ha poi aggiunto che lui sta crescendo sotto questo punto di vista.

Le critiche e gli insulti non lo danneggiano più come prima, ma rimangono poco graditi.