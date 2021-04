Tommaso Zorzi ha diffidato Barbara D’Urso? I dubbi dei fan

Tommaso Zorzi ha inviato una diffida a Barbara D'Urso? Tra i due volti tv non sembra correre buon sangue.

Tommaso Zorzi ha diffidato Barbara D’Urso? Sulla questione non vi sono certezze, ma sembra evidente che tra i due qualcosa sia accaduto, e infatti la conduttrice ha palesemente smesso di nominare l’influencer all’interno dei suoi show televisivi.

Tra Tommaso Zorzi e Barbara D’Urso è successo qualcosa? In tanti hanno notato come la conduttrice abbia smesso improvvisamente di nominare l’influencer, mentre Zorzi sembra aver evitato accuratamente i salotti tv della conduttrice. A tal proposito lo stesso influencer ha affermato: “Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”.

Insomma, il vincitore del GF Vip ha sostenuto di non avere nulla contro la D’Urso e di aver evitato i suoi salotti tv solo per non essere “sovraesposto”. Peccato che, dopo il GF Vip, avrebbe accettato comunque di essere ospite al Maurizio Costanzo Show e a Verissimo (oltreché, ovviaemente, presenza fissa all’Isola dei Famosi). Barbara D’Urso potrebbe non averla presa bene, specie visto che dopo la fine del GF Vip lei stessa aveva ripetutamente fatto il nome di Zorzi nei suoi show televisivi (dedicandogli persino un post via social per la sua vittoria al reality di Signorini).