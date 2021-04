Tommaso Zorzi: il drammatico sfogo su Instagram dell’ex gieffino

In un pesante momento di sconforto, Tommaso Zorzi si è sfogato su Instagram con i suoi fan

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi ha avuto un duro momento di sconforto sui social. Abituati tutti a vederlo sempre allegro e spensierato, questo suo turbamento ha toccato parecchi follower, ai quali il giovane influencer ha palesato il proprio dolore per il fatto di essere single da troppo tempo.

Questa condizione comincia infatti a generare un certo malessere nel vincitore del Grande Fratello Vip 5, che nonostante scherzi spesso sopra a questa sua condizione, in realtà ne accusa intimamente i colpi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Da qualche di tempo a questa parte, infatti, Tommy sta iniziato ad avvertire parecchio il fatto di non riuscire a trovare l’anima gemella. La malinconia sale soprattutto di sera, quando si trova sul divano da solo a guardare la televisione e viene preso da un senso di tristezza e inadeguatezza. L’influencer milanese è persino arrivato a rivelare che una sera ha pensato di togliersi la vita, tanta era forte la depressione che sentiva dentro di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi ha dunque ammesso di sentire fortemente il bisogno di una persona che lo ami e che lo faccia sentire bene. Nonostante questo sia un periodo molto fortunato per lui dal punto di vista professionale, dal lato privato alcuni aspetti non lo rendono affatto felice. Durante il suo sfogo, Tommy ha infine precisato di non aver mai provato invidia per nessuno, anche se vedere delle coppie felici che si amano genera in lui la voglia di provare lo stesso sentimento.