Tommaso Zorzi in tv, Simona Ventura: “Spremuto troppo”

Come altri personaggi tv anche Simona Ventura ha criticato l’eccessiva sovraesposizione di Tommaso Zorzi nei programmi tv.

L’influencer infatti, una volta uscito dal GF Vip, ha preso parte – in veste di opinionista – all’Isola dei Famosi, al Maurizio Costanzo Show come ospite fisso e infine come conduttore de Il Punto Z. Secondo SuperSimo il povero Zorzi sarebbe stato “spremuto” eccessivamente dopo la sua vittoria al GF Vip, finendo con ottenere l’effetto contrario a quello sperato (e infatti gli ascolti de Il Punto Z si sono rivelati decisamente un flop).

“Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta”, ha affermato la conduttrice.

Tommaso Zorzi: le critiche

In tanti hanno affermato quanto detto anche da Simona Ventura sul giovane influencer. Come lei anche l’ex marito Stefano Bettarini ha dichiarato che Zorzi sarebbe stato “spremuto” fin troppo dopo la sua partecipazione al GF Vip: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì.

Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Ne ho visti tanti passare dai reality. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”, ha affermato Bettarini sul vincitore del GF Vip.

Tommaso Zorzi e gli show della D’Urso

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, dopo la vittoria al GF Vip, Tommaso Zorzi sembra aver accuratamente evitato i salotti tv di Barbara D’Urso. Interrogato sulla questione l’influencer ha dichiarato di averlo fatto per evitare la sua “sovraesposizione”, ma poi a seguire ha preso parte a ben 3 show televisivi. Secondo indiscrezioni tra lui e la conduttrice non correrebbe buon sangue e Barbara D’Urso se la sarebbe presa per i continui rifiuti dell’influencer.