Tommaso Zorzi inarrestabile: dopo il flop de “Il punto Z” nuova esperienza lavorativa in arrivo

Non si arresta la carriera di Tommaso Zorzi a Mediaset, il vincitore del GF Vip adesso si prepara ad una nuova esperienza lavorativa insieme a Costanzo

Tommaso Zorzi, dopo la vittoria al GF Vip condotto da Alfonso Signorini, non arresta la sua corsa verso il successo televisivo e non.

L’Influencer, dopo l’uscita dal reality è diventato opinionista all’Isola dei famosi e al Maurizio Costanzo Show, attualmente conduce “Il punto Z” e ora una nuova entusiasmante esperienza lavorativa lo attende, al fianco di Maurizio Costanzo.

La nuova esperienza di Tommaso Zorzi

Nonostante le critiche che si sono alternate nei giorni scorsi, in merito agli ascolti definiti “flop” de “Il punto Z”, il programma affidato da casa Mediaset al giovane Zorzi, in onda su Mediaset Play, il vincitore del GF Vip continua ad essere molto richiesto dal punto di vista lavorativo, per via del suo potere social e del suo carisma.

La nuova esperienza che coinvolgerà Tommaso, lo vedrà al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in un’avventura lavorativa del tutto inedita per Zorzi, che parteciperà insieme ai suddetti ad un programma radio su R101.

La notizia è stata rivelata proprio da Maurizio Costanzo durante la sua intervista operata dallo stesso Zorzi, nella prima puntata de “Il Punto Z“. Costanzo dunque, dopo aver scelto di avere come ospite fisso Zorzi al Maurizio Costanzo Show, lancia ora il giovane in questa nuova esperienza in radio.

“Facciamo finta che”: il programma su R101

“Facciamo finta che” è il nuovo programma su R101 al quale prenderà parte Tommaso Zorzi, che di fatto farà ufficialmente parte del cast.

Il programma andrà in onda onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Stando alle news presenti all’interno del sito di R101, riguardo a “Facciamo finta che“, Tommaso Zorzi sarà un ospite fisso del programma.

Accanto a Costanzo e Carlotta Quadri, prenderanno parte al programma anche lo psichiatra Morelli, Laura Pepe, Francesco Petretti, Drusilla Foer e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Secondo quanto si apprende dal sito della radio, gli ascoltatori potranno prendere parte al programma inviando messaggi scritti o vocali al 331-8090101.