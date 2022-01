Tommaso Zorzi: “Io e Francesco Oppini ci siamo sentiti”

Tommaso Zorzi ha confessato via social che lui e Francesco Oppini si sarebbero sentiti per via telefonica.

Tommaso Zorzi ha confessato che lui e Francesco Oppini si sarebbero risentiti dopo un lungo periodo in cui sembrava che i due avessero litigato.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

La pace sembra essere nell’aria per Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.

I due hanno smesso ormai da mesi di mostrarsi insieme ma nelle ultime ore l’ex vincitore del GF Vip ha svelato via social di aver sentito per telefono il suo ex compagno d’avventura. “Ci siano sentiti per farci gli auguri, e ci siamo ripromessi che ci sentiremo presto”, ha dichiarato l’influencer fidanzato con Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: cos’è successo

Nella casa del GF Vip il figlio di Alba Parietti e Tommaso Zorzi avevano vissuto un importante legame e l’influencer era persino arrivato a dire di essere innamorato del suo ex compagno d’avventura (che però è sempre stato felicemente fidanzato con una ragazza rimasta ad aspettarlo al di fuori della casa).

A seguire i due hanno smesso di mostrarsi insieme e in tanti hanno creduto che i due avessero litigato. Infine Tommaso Zorzi ha ammesso di aver sentito il figlio di Alba Parietti in occasione delle festività natalizie, e in tanti sperano dunque che lui e Oppini siano pronti a una rappacificazione.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Dopo l’esperienza al GF Vip Tommaso Zorzi è uscito allo scoperto con Tommaso Stanzani, l’ex ballerino di Amici con cui oggi sta vivendo un importante legame sentimentale.

L’influencer è stato concentrato soprattutto sulla sua carriera e sulla sua vita privata negli scorsi mesi, e forse anche per questo non ha più menzionato l’ex collega del GF Vip, con cui sembrava aver creato uno speciale legame d’amicizia. Le cose tra i due miglioreranno in futuro? In tanti tra i fan sognano che la loro amicizia sbocci nuovamente nei prossimi mesi.