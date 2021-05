Tommaso Zorzi, l’addio a Mediaset: approdo su un nuovo canale

Tommaso Zorzi sarebbe in procinto di approdare su un nuovo canale tv dicendo addio definitamente ai suoi show su Mediaset.

Tommaso Zorzi lascerà presto i canali Mediaset? Secondo indiscrezioni l’influencer approderà presto su un nuovo canale.

Tommaso Zorzi e i canali Mediaset

Secondo i rumor in circolazione a Tommaso Zorzi avrebbe dovuto esser presto affidata la conduzione di un nuovo programma su Italia 1 ma alla fine i vertici dell’azienda avrebbero pensato di affidare la conduzione a Elenoire Casalegno, scansando di fatto l’ipotesi di nuovi progetti televisivi fra l’influencer e la rete che l’ha lanciato al successo.

Secondo le indiscrezioni circolate in rete però l’influencer verrrà presto coinvolto in un nuovo progetto sui canali Discovery: si tratterebbe di un nuovo progetto sul crossdressing, ovvero sul travestitismo, e sul crossdresser. Per il momento l’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dall’influencer che, dopo la vittoria al GF Vip 5, è stato ospite di molti programmi televisivi.

Tommaso Zorzi: i progetti dopo il GF Vip

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è stato protagonista d’innumerevoli talk show.

Oltre alla conduzione del suo nuovo format, Il Punto Z, l’influencer è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi e ospite fisso del Maurizio Costanzo Show. Tra le varie ospitate tv che lo hanno riguardato vis sono anche Verissimo, TvTalk e Le Iene (per cui è stato vittima di un crudele scherzo).

Tommaso Zorzi: la sovraesposizione tv

Qualcuno – come Stefano Bettarini – ha criticato la “sovraesposizione” tv di Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF Vip affermando che l’influencer avrebbe potuto ponderare meglio gli show a cui prendere parte.

“Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo.

Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci si. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono ‘prendi, prendi, vai vai…’ Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”, ha dichiarato l’ex marito di Simona Ventura a proposito del successo televisivo di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi: i programmi della D’Urso

In tanti hanno notato che dopo la vittoria al GF Vip Zorzi è stato ospite di molti programmi tv esclusi quelli condotti da Barbara D’Urso. L’influencer ha volutamente evitato i salotti tv della conduttrice?