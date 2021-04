Tommaso Zorzi, la new entry in famiglia: “Lui è Priscilla”

Dopo il cane Gilda Tommaso Zorzi ha deciso di allargare ulteriormente la sua "famiglia" di amici a quattro zampe.

Tommaso Zorzi ha presentato via social il nuovo membro della sua famiglia: dopo la cagnolina Gilda l’influencer ha adottato un gatto di nome Priscilla.

Tommaso Zorzi: la new entry in famiglia

Attraverso i suoi canali social Tommaso Zorzi ha fatto sapere ai fan di aver “allargato” la sua famiglia.

Dopo il cane Gilda l’influencer ha adottato un gatto che ha deciso di chiamare Priscilla (nonostante sia un maschio). “Benvenuto a casa Priscilla (è un maschietto)”, ha precisato il vincitore del Grande Fratello Vip 5 attraverso un post via social.

In tanti tra i fan, gli amici e i colleghi di Zorzi hanno dato il benvenuto al piccolo Priscilla attraverso i social e l’influencer ha realizzato alcune stories per mostrare i suoi 2 amici a quattro zampe mentre erano intenti a giocare insieme. Qualche settimana fa Gilda aveva avuto un incidente mentre si trovava in casa col suo padrone, e sui social Tommaso Zorzi non aveva nascosto ai fan la sua preoccupazione per la sua fidata amica a quattro zampe.

L’influencer ha una vera e propria passione per gli animali e così, dopo aver lasciato la casa del GF Vip, ha deciso di adottare anche Priscilla, che sui social è già una vera e propria star.