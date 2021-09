Tommaso Zorzi: la rivelazione su Tommaso Stanzani e Maria De Filippi

Raccontando della sua conoscenza con il ballerino di Amici, Tommaso Zorzi ha tirato in ballo anche Maria De Filippi: ecco perché

Tra gli ospiti del Gf Vip Party di lunedì sera c’è stato anche il vincitore della quinta edizione dello show, ovverosia Tommaso Zorzi. Nel corso della chiacchierata con la sorella Gaia e l’ex compagna d’avventura Giulia Salemi, l’influencer milanese ha parlato della sua esperienza nel reality di Canale 5.

Come sappiamo, dopo il programma per lui si è aperto di un periodo di grandi cambiamenti, sia in ambito lavoratori sia in ambito personale. Il blogger ha infatti trovato non solo tante proposte professionali, ma anche il tanto ricercato amore con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi svela quando vide Stanzani la prima volta

Mentre Tommy si trovava infatti nella casa di Cinecittà, il danzatore stava affrontando il suo percorso nella scuola più nota d’Italia.

Qui ha dato prova del suo talento e delle sue capacità artistiche, arrivando nella fase serale del talent show di Maria De Filippi. Ma come si sono conosciuti i due giovani volti della tv italiana? A rivelarlo è stato di recente proprio l’ex gieffino, con lo zampino niente meno che della signora di casa Mediaset…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Zorzi ha dunque raccontato di aver visto per la prima volta il ballerino nell’ufficio di Maria De Filippi. Li infatti la moglie di Maurizio Costanzo ha diversi monitor che riprendono la casa di Amici. E proprio lei ha fatto vedere il danzatore a Tommaso, dicendogli che poteva essere la persona giusta per lui. “Quando Tommaso è uscito gli ho scritto, […] lui non sapeva chi fossi. Perché lui era dentro Amici mentre io ero al Gf Vip.

Poi ci siamo visti, conosciuti e basta…”. Il resto è storia.