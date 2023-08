Tommaso Zorzi nudo per il bagno di mezzanotte: "Ma non ti vergogni?"

Proseguono le vacanze di Tommaso Zorzi. L’influencer milanese si trova a Stromboli e ha confessato più volte di essersi innamorato dell’isola siciliana. Nelle ultime ore, si è concesso un meraviglioso bagno di mezzanotte, ovviamente nudo. Neanche a dirlo, i fan si sono subito divisi: qualcuno approva la sua mise e altri la bocciano.

Fan divisi per il bagno nudo di Tommaso Zorzi

“Non ti fidar di un bagno a mezzanotte“, ha scritto Zorzi a didascalia degli scatti che documentano il tuffo notturno nelle splendide acque di Stromboli. Ovviamente, a colpire i fan è stata solo la foto in cui appare nudo. Piovono sia commenti positivi che negativi: “Stromboli ti fa molto bene“, oppure “Prima o poi pur di far parlare di sé ci farà vedere anche il b**o del c**o“, o ancora “Che non farebbero per farsi notare…“.

La reazione di Aurora Ramazzotti

Tra i tanti commenti alla foto di Tommaso Zorzi nudo spunta anche quello dell’amica Aurora Ramazzotti. Lei, che solo qualche giorno fa è stata attaccata dagli hater perché si è mostrata sui social come mamma l’ha fatta, ha esclamato: “Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?“.