Tommaso Zorzi, nuovo progetto in vista: c’è anche Rocco Siffredi

Tommaso Zorzi ha rivelato via social un nuovo importante progetto che lo vedrà protagonista e a quanto pare al suo fianco sarà presente anche Rocco Siffredi.

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi

Tommaso Zorzi ha rivelato ai fan dei social che molto presto sarà impegnato in un nuovo progetto lavorativo.

A quanto pare al fianco dell’influencer, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, vi sarà nientemeno che il famosa attore di film a luci rosse Rocco Siffredi, da lui già incontrato durante una puntata del suo format Il punto Z. “Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi.

Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale”, ha dichiarato Tommaso Zorzi ai fan dei social, più curiosi che mai di scoprire di quale progetto si tratti.

Tommaso Zorzi: i programmi tv

Dopo il successo ottenuto grazie al suo trionfo al GF Vip 5, Tommaso Zorzi è approdato in numerosi salotti tv (come opinionista) e a seguire gli è stata affidata la conduzione del suo primo format, il Punto Z. Molto presto l’influencer debutterà come giurato nel programma tv di Discovery+ Drag Race Italia.

Ad affiancare Zorzi nel ruolo di giudici saranno presenti anche Chiara Francini e la drag queen Priscilla.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Oltre alla sfera lavorativa tutto sembra procedere per il meglio tra Tommaso Zorzi e la sua nuova fiamma, Tommaso Stanzani. I due non hanno ancora confermato né smentito la notizia della loro liaison, ma l’influencer ha iniziato a mostrarsi in compagnia del ballerino anche attraverso i suoi canali social.

Per Tommaso Zorzi si tratterebbe della prima storia d’amore importante dopo un lungo periodo da single. In passato l’influencer è stato legato sentimentalmente al collega Marco Ferrero (Iconize) e al designer Armando Codemi. Oggi sembra che Tommaso Zorzi abbia finalmente trovato la serenità e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua liaison con l’ex concorrente di Amici. I due si decideranno a raccontare qualcosa di più in merito alla loro presunta storia d’amore?