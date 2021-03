Tommaso Zorzi ha querelato Fulvio Abbate: il messaggio su Instagram

Il vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi ha deciso di querelare lo scrittore Fulvio Abbate, a causa delle dichiarazioni offensive più volte rivoltegli.

Il primo concorrente eliminato in occasione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate, si è ripetutamente scagliato contro il vincitore dello show Tommaso Zorzi che ha recentemente deciso di querelare l’ex coinquilino.

Tommaso Zorzi ha deciso di querelare Fulvio Abbate

Lo scrittore, giornalista e critico d’arte contemporanea Fulvio Abbate ha più volte pronunciato dichiarazioni diffamantinei confronti di Tommaso Zorzi. Rivolgendosi all’influncer milanese vincitore del GF Vip, infatti, l’uomo lo ha definito usando espressioni come “spermatozoo d’oro della migliore Milano Glam” mentre ha descritto il programma Riccanza, al quale Zorzi ha partecipato nel 2016, come un “format per sfigati”.

Inoltre, in relazione all’incontro tra Maria De Filippi e Tommaso Zorzi, Fulvio Abbate si è espresso nuovamente sull’influencer raffigurandolo come “una pastorella di Lourdes commossa con la Madonna, mi è sembrata una scena imbarazzante.

Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”.

Le sgradevoli affermazioni di Fulvio Abbate non hanno lasciato Tommaso Zorzi indifferente: infatti, il vincitore del GF Vip e opinionista de L’Isola dei Famosi ha deciso di querelare lo scrittore, nel tentativo di porre fine ai suoi ripetuti attacchi.

Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’influencer milanese ha postato un messaggio rivolto all’uomo, relativo alle continue denigrazioni diffuse sul suo conto, sostenendo: “Probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti.

Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti”.