Tommaso Zorzi racconta: “Torno dallo psicologo, ne ho bisogno”, poi cita De Martino

Il noto influencer Tommaso Zorzi ha voluto lanciare un bellissimo messaggio a chi non gode di ottima salute mentale e cita Stefano De Martino

Andare dallo psicologo non deve essere un problema. A ribadirlo, ancora una volta, è l’influencer Tommaso Zorzi, vincitore tra le altre cose anche della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Zorzi ha dichiarato di voler tornare presto in cura dallo psicologo: “Ne ho bisogno.”

Tommaso Zorzi e il ritorno dallo psicologo: cosa sta succedendo

“Riconoscere di avere un problema è l’unico modo per curarlo” – ha spiegato Tommaso Zorzi a R101, durante lo spazio TZ 101. Lo stesso Zorzi poi prosegue nel suo discorso, facendo anche una confessione: “Anzi, bisognerebbe incentivare le persone a essere più autoanalitiche e a rendersi conto di quando c’è più bisogno. Io sono stato molte volte dallo psicologo. Poi ci sono stati momenti nei quali ho sentito di non averne più bisogno.

Ora però sento di averne ancora bisogno e da settimana prossima tornerò dallo psicologo.”

Tommaso Zorzi e le parole di Stefano De Martino

Tommaso non è però l’unico personaggio di spicco che ha recentemente parlato di questioni importanti come la salute mentale. Zorzi ha citato ad esempio il caso di Stefano De Martino: “Anche lui si è accodato a tutta una serie di personaggi schieratisi a favore della terapia mentale, della questione psicologo, del normalizzare quelle che sono le esigenze che un essere umano ha, soprattutto dopo il covid, di andare da uno psicologo senza essere additato come un pazzo.”