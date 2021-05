Tommaso Zorzi replica alle critiche sulle foto con un 19enne: “Ho 26 anni”

Tommaso Zorzi ha duramente replicato alle accuse di alcuni fan che lo giudicano troppo grande per stare con Tommaso Stanzani

Qualche giorno fa Tommaso Zorzi è stato paparazzato per le vie di Milano in compagina del giovanissimo ballerino Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Proprio queste foto sono tuttavia finite al centro di una bagarre mediatica, smossa soprattutto dagli stessi fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani PER ME SIETE UN GRANDISSIMO SÌ #amici20 #tzvip pic.twitter.com/2uAT0kSyqZ — LaMore🐍💚 (@Morena_3v) May 12, 2021

Alcuni di loro non vedono infatti di buon occhio quest’amicizia, proprio perché in passato Tommy aveva descritto in maniera molto diversa il suo uomo ideale.

Tommaso Zorzi risponde alle accuse

Nelle scorse ore Tommaso Stanzani ha pubblicato su TikTok un video dove balla Boca di Gaia, condividendolo poi su Instagram con la scritta: “Tagga un fan di Tommaso Stanzani, inizio io: Tommaso Zorzi”. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha risposto divertito, ma è stato tuttavia sommerso dalle critiche che sottolineavano la differenza d’età dei due ragazzi: il ballerino ha di fatto 19 anni, mentre Tommy ne ha 26.

Ecco dunque il duro sfogo dell’ex gieffino su Twitter: