Tommaso Zorzi riprende (per sbaglio) un uomo in camera sua: il video

Tommaso Zorzi ha ripreso per sbaglio un uomo alle sue spalle (in una posa equivoca) mentre rispondeva ai suoi fan via social.

Nel giorno del suo compleanno Tommaso Zorzi ha realizzato una serie di stories dal suo appartamento per ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri. Ai fan non è sfuggito però un uomo, alle spalle dell’influencer, in una posa equivoca.

Tommaso Zorzi: l’uomo nel video

Sui social è partita la caccia agli indizi su chi possa essere l’uomo misterioso ripreso da Tommaso Zorzi nelle sue stories via social. L’influencer non ha dato peso alla persona in questione e, solo per un istante (presumibilmente per sbaglio) lo ha ripreso mentre sembrava intento ad indossare dei boxer. Si sarà trattato di un suo misterioso fidanzato? La questione sembra improbabile visto che lo stesso Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere single.

Non l’amico di Tommaso Zorzi immortalato su Instagram mentre si rimette le mutande ✈️✈️ #tzturns26 pic.twitter.com/7QifdIWU9j — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 2, 2021

I fan di Zorzi sui social si sono lanciati in una vera e propria “caccia” agli indizi, e in tanti stanno tempestando l’influencer di domande nella speranza che riveli l’identità dell’uomo che era in casa con lui.

Alcuni giorni fa, sempre via social, Zorzi aveva svelato di essere in compagnia del suo amico Marcello Burlon, e anche in quel caso si erano sparse indiscrezioni riguardanti una possibile liaison (poi smentita) tra i due. Nel frattempo sui social Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio d’auguri da parte del suo amico Francesco Oppini.