Tommaso Zorzi sbalordito dalla sorpresa di Tommaso Stanzani: il racconto sui social

Il vincitore del Gf Vip 5 ha ricevuto un'inaspettata sorpresa dal fidanzato al suo rientro in hotel: il video-racconto emozionato dell'influencer

La romanticissima storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani prosegue alla grande. Dopo aver passato insieme una splendida estate, i due piccioncini si stanno pra concentrando appieno sulla loro vita privata e sul loro lavoro. Nonostante i tanti impegni personali, riescono a ritagliarsi spesso dei momenti tutti per loro, come è successo poco fa, quanto l’ex ballerino di Amici ha deciso di fare una sorpresa al vincitore del Gf Vip.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sempre più felici insieme

Dopo l’inizio delle riprese di Drage Race Italia, dove Tommaso Zorzi è in giuria, l’influencer è tornato in albergo. Si stava forse un po’ annoiando, quando all’improvviso ecco bussare alla porta… A fare il suo ingresso nella camera è stato quindi proprio Tommaso Stanzani, che gli ha fatto una tenera sorpresa, come raccontato dallo stesso opinionista con grande emozione.

Tommaso Zorzi ha quindi aggiunto un ironico “ciao, ho da fare”, mentre dava un bacio sulla guancia alla sua dolce metà. Nelle storie Instagram si vedono quindi i due neo innamorati trascorrere poi del tempo insieme, più felici che mai.