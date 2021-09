Tommaso Zorzi si prende una pausa dai social? Le sue ultime dichiarazioni

Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al GF Vip e dalle sue ultime esperienze lavorative in tv, ha raccontato di volersi allontanare dal mondo dei social

Tommaso Zorzi, noto influencer e opinionista italiano, molto amato dal pubblico, ha recentemente fatto un annuncio che ha letteralmente spiazzato i suoi fan e in particolare i suoi followers, nello specifico ha dichiarato di volersi lentamente allontarsi dal mondo dei social, quello stesso mondo che volente o nolente l’ha reso famoso.

Tommaso Zorzi si distacca dal mondo social?

Tommaso Zorzi è diventato famoso grazie al mondo dei social, negli anni ha collezionato un numero sempre maggiore di seguaci e questo sostanzialmente gli ha consentito di partecipare a numerose esperienze lavorative televisive, come ad esempio Riccanza e Pechino Express, fino al Grande Fratello Vip.

Eppure sebbene la popolarità data dei social abbia dato molto a Tommaso, anche dal punto di vista professionale, il noto influencer sembra pronto a prendersi una “pausa di riflessione” dai suoi social.

Tommaso Zorzi e l’allontanamento dai social: le sue dichiarazioni

A parlare della sua intenzione di staccarsi dal mondo dei social è stato lo stesso Zorzi, che ospite del suo appuntamento di Tz101 in onda su R101 al fianco di Costanzo e Carlotta Quadri, ha raccontato le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione, ecco le sue dichiarazioni in riferimento al TZ Vip il suo fanclub:

“Io sono in ottimi rapporti, loro sono la mia costola social che in realtà adesso sempre di più si sta staccando da me, ma nel senso buono, nel senso che sempre di più si creano degli equilibri tra di loro che è giusto che ci siano”.

E ancora:

“Io non pretendo di essere il paladino di nessuno, se non di me stesso, e dunque non mi elevo a guru, anche perchè volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercè di chiunque. Anche perchè poi c’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie, non lo fa mia madre, non capisco perchè lo debbano fare loro“.

Tommaso Zorzi: l’allontanamento dai social e la relazione con Stanzani

Dunque dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Zorzi sostanzialmente emerge la sua volontà di vivere a pieno la sua vita privata e la sua storia sentimentale con Tommaso Stanzani, senza condizionamenti esterni provenienti proprio dal mondo dei social.

A proposito del ballerino Tommaso Stanzani, Zorzi ha raccontato di come è nata la sua storia e di Maria De Filippi, che in questa relazione si configura un po’ come il cupido di tutto: