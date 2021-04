Perché il vincitore del GF VIP Tommaso Zorzi non frequenta il salotto di Barbara D'Urso? Sarebbe stato svelato il motivo.

Da Riccanza, alla vittoria del Grande Fratello VIP, da opinionista dell’isola dei famosi a ospite fisso del Maurizio Costanzo Show alla conduzione di un programma tutto suo ovvero “Punto Z” in onda sulla piattaforma Mediaset Play… la stella di Tommaso Zorzi è in ascesa, tanto che potrebbe diventare uno dei volti di punta della Mediaset del futuro.

Eppure circolerebbero già voci che lo vedrebbero alla conduzione di una trasmissione domenicale, magari al posto di Barbara D’Urso.

Tommaso Zorzi ha disertato infatti il salotto di Carmelita motivando in un’intervista rilasciata sul “Giornale” datata 7 aprile 2021 che la sua scelta è dettata dal fatto di voler impiegare energie in una trasmissione dove avesse un ruolo: “volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso.

Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”, ha spiegato Zorzi.

Perché Zorzi non va da Barbara D’Urso

Cosa ci sarebbe dietro l’assenza di Tommaso Zorzi dal salotto di Barbara D’Urso? il giovanissimo conduttore che ha iniziato da pochissimo la sua avventura al timone della trasmissione “Punto Z” in onda sulla piattaforma Mediaset Play, ha rivelato il motivo della sua scelta di rimanere distante da questo tipo di salotti televisivi.

Sul vincitore del Grande Fratello VIP girerebbero voci che lo vedrebbero alla conduzione di un programma domenicale, forse proprio al posto di Barbara D’Urso. Zorzi al giornalista de “Il Giornale”, al quale ha rilasciato l’esclusiva ha tuttavia risposto che non vi sarebbe stato ancor nulla di deciso aggiungendo inoltre che: “Per quanto riguarda la domenica sarebbe una responsabilità enorme, mi piacerebbe molto, ma sinceramente non so se me la sentirei. È un contenitore dove non puoi sbagliare un colpo, sono un po’ giovane per certe ambizioni”.