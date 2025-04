Tommy Cash: mi preparo a Eurovision bevendo molti espressi macchiati

Milano, 11 apr. (askanews) – “Espresso macchiato” il tormentone dell’eclettico artista estone Tommy Cash è tra i favoriti all’Eurovision Song Contest 2025 anche se non sono mancate le polemiche e c’è chi lo ha definito poco rispettoso nei confronti dell’Italia.

“Il significato della canzone è diverso per tutti perché non è una parola sola, ci sono così tanti significati diversi. Ma quello che sto cercando di fare è unire il mondo con una parola: caffè, e tutti lo bevono. Spero che la mia canzone faccia lo stesso, ma il vero significato è diverso nella testa di ognuno di noi”.

Il brano, che ha già conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, è da settimane in trend su TikTok e continua a macinare milioni di stream. È in inglese, ma oltre al “caffé macchiato” usa una serie di altre parole italiane (pizza-pasta-mafioso) che per alcuni sono stereotipate o di cattivo gusto.

“Spero che tutti ameranno tanto questa canzone quanto la amiamo noi e potranno godersela e ascoltarla quando e dove vogliono”.

Visual artist Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico. Si prepara così alla competizione musicale europea per eccellenza.

“Mi sto preparando bevendo molti espressi macchiati, provando la canzone, allenandomi, mi sveglio alle 4 del mattino, immergo la faccia nell’acqua ghiacciata, sai, cammino, faccio telefonate sul balcone, sbucciando la banana, insomma, sto facendo le solite cose”.

Tra un espresso macchiato, un duro mancato, Tutta l’Italia è davvero rappresentata in modo divertente e scanzonato a Eurovision.