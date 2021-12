Tommy Vee è diventato papà: l’annuncio via social

Tommy Vee ha annunciato via social di essere diventato padre della piccola Penelope, sua prima figlia.

Attraverso i social Tommy Vee ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Penelope.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto un tenero post annunciando l’arrivo della piccola e lodando la sua compagna, Greta Rubino: “Alle 2.39 del 1 Dicembre e’ nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma e’ stata grandiosa!”, ha scritto postando una tenera immagine della manina della bambina e ottenendo da subito una pioggia di like. Tra i personaggi che si sono congratulati con Tommy Vee, all’anagrafe Tommaso Vianello, vi sono stati anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello e numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, come Melita Toniolo, Michela Coppa e anche il nuotatore Filippo Magnini.

Tommy Vee: chi è Greta Rubino

Da anni l’ex gieffino fa coppia fissa con Greta Rubino, con cui ha realizzato il desiderio di diventare padre per la prima volta. La compagna del dj è una fashion designer e insieme all’ex volto tv ha raccontato giorno per giorno l’attesa della sua bambina attraverso i social. I due sono più felici che mai di aver potuto finalmente abbracciare la piccola Penelope e presto mamma e figlia potranno fare ritorno a casa insieme.

Tommy Vee: l’esperienza al Grande Fratello

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Tommy Vee si è progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo ma ha continuato a lavorare come dj (ha anche aperto alcuni concerti di Laura Pausini). Durante la sua partecipazione al reality show più famoso d’Italia si era vociferato che lui avesse avuto un flirt con Carolina Marconi, anche lei oggi felicemente fidanzata (con il calciatore Alessandro Tulli).

Non è chiaro se i due siano rimasti in contatto dopo la fine della loro esperienza televisiva, quel che è certo è che l’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Carolina Marconi (che via social ha raccontato ai fan la sua battaglia contro il cancro).

In passato il nome di Tommy Vee è stato accostato anche a quello dell’ex Miss Eleonora Pedron (a sua volta ex di Max Biaggi). Oggi il dj sembra aver trovato la felicità accanto a Greta Rubino.