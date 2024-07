Toni Kroos: non credo che venerdì sarà la mia ultima partita

Milano, 3 lug. (askanews) - "Non credo che quella di venerdì contro la Spagna sarà la mia ultima partita. Quindi ci rivedremo qui". Lo ha detto in conferenza stampa Toni Kroos, il giocatore della nazionale tedesca che ha annunciato l'addio al calcio giocato dopo gli Europei 2024. Venerdì l'appunt...

Milano, 3 lug. (askanews) – “Non credo che quella di venerdì contro la Spagna sarà la mia ultima partita. Quindi ci rivedremo qui”. Lo ha detto in conferenza stampa Toni Kroos, il giocatore della nazionale tedesca che ha annunciato l’addio al calcio giocato dopo gli Europei 2024. Venerdì l’appuntamento a Stoccardo con il match fra Spagna e Germania. “Credo che venerdì ci sarà molta qualità in campo, da entrambe le parti. Abbiamo già studiato nel dettaglio la Spagna: i suoi punti forti e i suoi punti deboli. In linea di principio possiamo dire che questa è un’opinione che ho sempre difeso, che queste partite si giocano in mezzo al campo”.