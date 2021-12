Toni Santagata, il figlio Francesco Saverio Morese è morto a 50 anni: “Non è più tornato”

Francesco Saverio Morese, figlio di Toni Santagata e Giovanna Isola, è morto all'età di 50 anni nel 2020. Il cantautore aveva raccontato la vicenda.

Francesco Saverio Morese, figlio di Toni Santagata e Giovanna Isola, è morto improvvisamente all’età di 50 anni, nel 2020. Il cantautore, scomparso domenica 5 dicembre, era stato ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e aveva raccontato quello che era accaduto al figlio, noto autore televisivo e di teatro. “Io avevo avuto un’operazione difficilissima, ringrazio ancora tutti i dottori del Gemelli che mi hanno salvato la vita. Ecco, anche in quell’occasione lui mi è sempre stato vicino.

Per un mese e mezzo mi ha accudito” aveva raccontato Toni Santagata. “Mio figlio non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non ho mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti” aveva aggiunto il cantautore, ammettendo di sentire ancora la presenza del figlio.

Toni Santagata aveva raccontato gli ultimi momenti di vita del figlio Francesco Saverio Morese, che è stato colpito da un malore improvviso nell’agosto del 2020.

“Stava facendo una festa con gli amici, la mattina dopo ho sentito le ambulanze. Non so cosa si successo. Questa è stata una cosa che non posso dimenticare. Ho pensato: ‘Andrà in ospedale, ma tornerà’. E invece… non è tornato più” aveva raccontato il cantautore, mostrando tutto il suo dolore.

Accanto a Toni Santagata c’è sempre stata la moglie Giovanna Isola, che ha cercato di essere forte per dare forza anche al marito, che quando è accaduta la tragedia era ancora molto debole a causa dell’operazione subita.

“Io sono sempre vicino a te. E ti dico: godiamoci i nostri nipotini, sono quello che c’è rimasto di Francesco. L’amore ci aiuta ad andare avanti. […] Ci sono ancora cose belle” aveva dichiarato la moglie. Qualche mese fa l’artista aveva condiviso su Facebook la fotografia di una nuvola scrivendo: “Un’improvvisa apparizione nel cielo mentre parlo di Francesco Saverio“.