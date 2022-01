Toninelli: su Mattarella ieri “è arrivato un segnale importante”

Roma, 29 gen. (askanews) – Il senatore Danilo Toninelli, già ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel primo governo Conte, dice che “è arrivato ieri un segnale importante” con i voti di ieri a Sergio Mattarella, nel bel mezzo della corsa al Quirinale. “Se oggi ne dovesse arrivare un altro io penso che anche Giuseppe Conte e non solo lui ne dovranno tenere conto” ha dichiarato mentre è in corso la settima votazione per eleggere il prossimo presidente della Repubblica Italiana.

Sergio Mattarella ha ottenuto 336 voti nel sesto scrutinio.