Tonnellate di rifiuti si accumulano nel centro di Gaza City

Gaza City, 13 gen. (askanews) – L’emergenza umanitaria a Gaza ha anche un volto meno noto ma altrettanto pericoloso, oltre la carestia, la distruzione, il freddo e la strutturale carenza di ogni bene di prima necessità, c’è il problema dell’emergenza rifiuti. Ogni giorno decine di camion scaricano immondizia in una discarica nel centro di Gaza City, dove tonnellate di rifiuti si accumulano, infiltrandosi in un campo profughi nelle vicinanze.

“Gaza City sta attraversando una grave crisi sanitaria e ambientale. Stiamo parlando di oltre 350.000 tonnellate di rifiuti solidi che si accumulano nel cuore di Gaza City e che rappresentano ormai una bomba a orologeria per la popolazione. Ne consegue la rapida e ampia diffusione di malattie ed epidemie, soprattutto alla luce delle crisi che affliggono la Striscia di Gaza, tra cui la carenza di acqua e carburante e l’impossibilità per le squadre comunali di accedere alla principale discarica a est di Gaza City”, afferma un portavoce del comune di Gaza, spiegando che l’accumulo di rifiuti è dovuto al fatto che la discarica principale si trova al di fuori della Linea Gialla.

La rabbia e l’amarezza sono evidenti tra gli sfollati palestinesi.

“Viviamo accanto ai rifiuti e soffriamo a causa degli insetti che ci infastidiscono notte e giorno. Chiediamo alloggi migliori” dice quest’uomo.