Tony Armatrading, morto per cancro l’attore britannico che recitò in “Notting Hill”

L’attore britannico Tony Armatrading, particolarmente noto per aver recitato nel film “Notting Hill”, è morto all'età di 59 anni a causa del cancro.

Morto Tony Armatrading, la lotta contro il cancro

L’uomo, particolarmente attivo sia nell’ambito del cinema che in quello del piccolo schermo, era diventato noto al pubblico per il suo ruolo di guardia di sicurezza nel celebre film Notting Hill, distribuito nel 1999 e recitato al fianco di Hugh Grant e Julia Roberts.

Morto Tony Armatrading, i messaggi di cordoglio sui social

La notizia relativa all’improvvisa morte dell’attore è stata diramata su Twitter attraverso un messaggio scritto dall’amico e collega Tim Bentinck: “Una notizia molto triste.

Il mio carissimo amico Tony Armatrading è appena morto di cancro. Ho avuto il privilegio di essere il suo migliore amico e gli ho voluto tanto bene. Era un attore meraviglioso ed un vero amico”.

Il post di Tim Bentinck, inoltre, è stato corredato da una foto che ritrae l’attore britannico in ospedale, assistito dalla moglie Suzan Crowley e dal fedele cane Dash, poco prima della sua scomparsa.

La drammatica morte del 59enne, poi, è stata commentata da moltissime persone e colleghi suoi social.

L’attore LouisEmerick, ad esempio, ha ricordato l’uomo con le seguenti parole: “Ho appena appreso la triste notizia della morte per cancro di Tony Armatrading, a 59 anni! Ho avuto l’immenso piacere di lavorare con lui durante i primi anni Novanta: Tony era stato chiamato per una storia specifica! Un attore meraviglioso, un gentiluomo… Riposa in pace, fratello”.

Morto Tony Armatrading, la carriera nel mondo dello spettacolo

L’attore britannico Tony Armatrading, nato nel Regno Unito nel 1961, era il fratello della cantante e compositrice JoanArmatrading ed era sposato con l’attrice e produttrice Suzan Crowley, con la quale viveva a Los Angeles.

La carriera di Tony Armatrading nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1979, quando prese parte alla serie televisiva della BBC, Empire Road. La sua carriera, poi, si è sviluppata nell’ambito del teatro, entrando a far parte della Royal Shakespeare Company, della quale fu membro per tre stagioni. Successivamente decise di ricominciare a dedicarsi alla televisione, collezionando apparizioni in serie tv come The Philantropist, NCIS, Monk, Sheena, Providence, Angels, Eddie il cane parlante, Hawaii Five-0 o, ancora, nell’episodio finale di Prison Break.

Tra le sua più importati collaborazioni nel settore del cinema, invece, va ricordato il film Il Santo, del 1997, nel quale recitò accanto a Val Kilmer.