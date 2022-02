Tony Fuochi è morto a 66 anni: addio al doppiatore di Super Mario e Lupo Alberto

Il doppiatore Tony Fuochi è morto a 66 anni dopo aver contratto il Covid: decine i film e i cartoni animati a cui ha lavorato.

Lutto nel mondo del doppiaggio per la scomparsa di Tony Fuochi, noto per aver prestato la sua voce a personaggi come Super Mario, Lupo Alberto e Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco: ricoverato da inizio gennaio a causa del Covid, è morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di via Giustiniani a Padova.

Tony Fuochi morto

Noto negli anni Ottanta come la voce della notte di Radio Padova, l’uomo aveva sempre avuto la passione per il doppiaggio. Tra i personaggi del mondo dell’animazione che hanno preso voce grazie a lui si ricordano Lo Stregone del Toro (il pare di Chichi) in Dragon Ball, Z e Dragon Ball GT, House di Scuola di Polizia, Giovanni il malvagio capo del Team Rocket nella serie Pokémon, Zodd nella prima trasposizione animata di Berserk e Gol D.

Roger.

Tony Fuochi morto: le voci doppiate nei videogiochi

Anche nei videogiochi ha prestato al sua voce molte volte: in “God of War3” ha infatti doppiato Efesto, in “Jak 3” Kleiver, in “Darksiders” Samael e Arso Consiglio e successivamente ha fatto parlare Samael e Padre Corvo in “Darksiders 2”. Ha inoltre ottenuto ruoli in The Elder Scrolls 5, Skyrim, Infamous 1 e 2, Alan Wake, Dante’s Inferno, Destiny, Call of Duty, Black Ops 2, Killzone e in molti altri ancora.