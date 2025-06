Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia

Milano, 21 giu. (askanews) – La sua voce è inconfondibile, Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con “Tony Hadley 45”, una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera, senza nessuna intenzione di fermarsi

“Sono da 45 anni nel mondo della musica, alcuni dei miei contratti discografici, risalgono agli anni ’80 quando ero con gli Spandau Ballet.

Eccomi qui un po’ più vecchio, ma amo ancora la musica, faccio dischi e vado in tour in tutto il mondo. Tutto scorre troppo velocemente, però non sono qualificato per nient’altro. Amo la musica e amo registrare, quindi continuerò a farlo fino alla morte” racconta.

“Tony Hadley 45” non è solo il titolo del tour, ma il simbolo di una storia musicale senza tempo. Un viaggio lungo decenni, segnato da successi che continuano a emozionare intere generazioni. Non ha mai rinnegato il suo passato con gli Spandau anche se ci sono stati momenti difficili e di scontro.

“Il mio legame con gli Spandau Ballet risale a molto tempo fa. Voglio dire, siamo stati insieme per 10 anni, ci siamo divisi poi siamo tornati insieme, poi ho di nuovo lasciato la band e tutto è finito, ma auguro a loro tutto il meglio. Ma so che è una un’eredità importante, so che la gente vuole sentire brani come, I’ll Fly For You, Round and Round, Gold, True the Barricades, io le canto, è per queste che sono famoso ma eseguo anche brani nuovi”.

Con 10 date italiane il tour sarà un’esperienza potente, Hadley porterà sul palco il meglio del suo repertorio, ad accompagnarlo, la sua inseparabile Fabulous TH Band, e la magia che la sua voce da crooner sa creare.