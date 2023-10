Too good to go, Roma capitale antispreco: salvati 500mila pasti

Too good to go, Roma capitale antispreco: salvati 500mila pasti

Roma, 11 ott. (askanews) – Obiettivo: combattere lo spreco alimentare. E Roma diventa un esempio: con Too Good To Go, la app antispreco che opera a livello globale, nel 2023 sono stati salvati quasi 500.000 pasti – per un equivalente di 1.185.000 kg di CO2 evitata – che salgono a oltre 1.800.000 dall’arrivo della app in città nel 2019.

“Lo spreco alimentare è responsabile del 40% di tutto il cibo che viene sprecato nel mondo – sottolinea Mirco Cerisola, Country Director di Too Good To Go Italy – e questo responsabile da un collegamento diretto dal fatto che il 10% delle emissioni di CO2 sono legate al fenomeno dello spreco. A livello italiano vuol dire che ogni cittadino spreca ogni anno 67 chili di cibo. E’ un fenomeno che tocca tutti e ci tocca da vicino”. “Voler fare qualcosa di positivo insieme ai romani e alle attività commerciali e ai negozi di Roma. Questo ha permesso a Too good to go e a Roma di salvare nel 2023 mezzo milione di pasti”, aggiunge Cerisola.

I partner sono un elemento chiave per Too Good To Go per estendere la propria mission a milioni di utenti in tutto il mondo e, in Italia, le partnership hanno già aiutato 8 milioni di utenti a salvare più di 15.6 milioni di pasti dall’andare sprecati. A Roma sono 1.800 i partner commerciali, che vanno dalle grandi catene ai negozi di quartiere e alle piccole gemme locali. Come il Forno Roscioli Esquilino, tra i preferiti dai romani, impegnato nella lotta allo spreco alimentare a fianco di Too Good To Go sin dal suo arrivo nella Capitale.

“Lo spreco alimentare è diventato un bel problema. Ci sono tanti modi per combatterlo, è difficile bisogna sicuramente orientarsi su vari fattori”, spiega Andrea Roscioli, proprietario di Forno Roscioli Esquilino. “Abbiamo trovato in Too good to go un valido alleato per combattere questo spreco, che ci dà anche spazio per poter fare qualcosa di più senza dover per forza dover sprecare o buttare cibo”.

A Roma prende ora il via la campagna “Salva il pianeta in ogni angolo di Roma”, ideata da Too Good To Go per sensibilizzare sempre più persone nel contrastare lo spreco in tutta la città. Un invito a fare la differenza nel proprio quotidiano e generare così un grande impatto.