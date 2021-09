Topolino racconta Dante con storie inedite e edizioni speciali

Milano, 16 set. (askanews) – In occasione del 700esimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, Topolino racconta il Sommo Poeta. Panini Comics si unisce ai festeggiamenti con una serie di storie inedite e pubblicazioni speciali. Si parte con Topolino 3434, in edicola, in cui prende il via un viaggio in quattro episodi che porterà i Paperi più amati in giro per l’Italia sulle tracce di Dante “Alighieri: Zio Paperone e il Centounesimo Canto”.

Insieme a Topolino 3434 sarà disponibile lo speciale Topolibro Dante Alighieri raccontato da Topolino, un volume che racchiude le più rappresentative storie a fumetti disneyane dedicate al poeta fiorentino. E poi, un volume che ha fatto la storia del fumetto: “L’Inferno di Topolino”, in una doppia versione regular e deluxe.