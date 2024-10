Tor Vergata, aperto il bando a cascata per finanziare le Pmi del progetto 'Rome Tecnopole'

Tor Vergata, aperto il bando a cascata per finanziare le Pmi del progetto ...

Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – L'Università di Roma Tor Vergata, in qualità di leader di Spoke 2, ha pubblicato il bando a cascata per la concessione di finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, che operano nelle tre aree tematiche del progetto Rome Technopole (Energy Tansition, Digital Transition, Biopharma&Health), la cui costituzione è avvenuta non prima del 1° luglio 2023.

Una dotazione finanziaria di 1.250.000 euro (750.000 per le regioni del Mezzogiorno e 500.000 per la regione Lazio), a valere sui fondi Pnrr, gestita dall'Università di Roma Tor Vergata, attraverso il bando per sostenere la fase di avvio di start-up e spin-off, supportare la brevettazione, promuovere iniziative mirate di innovazione di prodotto/processo e incoraggiare la partecipazione a bandi competitivi europei.

L’invio della domanda deve avvenire entro il 30 ottobre 2024 (salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi) tramite la piattaforma: https://lnkd.in/d9bPPKv.

