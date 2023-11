Tor Vergata, il 15 novembre inaugurazione anno accademico 2023-2024

Roma, 10 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Mercoledì 15 novembre alle ore 12, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e Filosofia, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell’università di Roma Tor Vergata. L’evento, che prevede l’introduzione musicale a cura del Coro Gospel di Ateneo diretto dal Maestro Alberto Iannarilli, si aprirà con i saluti istituzionali di Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca e di Orazio Schillaci, ministro della Salute. Seguirà la prolusione del Magnifico Rettore Nathan Levialdi Ghiron. Tema centrale dell’evento sarà Il progresso sostenibile.

Ospite d’onore della Cerimonia, Margherita Cassano, prima presidente della Suprema Corte di Cassazione e prima giudice donna a ricoprire tale ruolo nella storia della magistratura italiana. Alla presidente Cassano sarà consegnato l’attestato di benemerenza e la medaglia di Ateneo. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi di Miriam Calabrese, studentessa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in rappresentanza della comunità studentesca e di Stefano Bocchino, responsabile dell’ufficio per lo sviluppo sostenibile di Ateneo, in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

La manifestazione si concluderà con il solenne atto di inaugurazione, da parte del Magnifico Rettore, del quarantunesimo anno accademico dell’Ateneo. Alle 10 si terrà la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo polo didattico di Giurisprudenza, che si lega al tema dell’evento per le caratteristiche tecnologiche Nzeb (nearly zero energy building) ad alta efficienza energetica con cui verrà costruito e che prevede la realizzazione due padiglioni di aule per accogliere oltre 1700 studenti. L’edificio sorgerà nell’area della cavea del Rettorato. L’intera giornata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di Ateneo