“Tori e Lokita”, Dardenne: amicizia tra due migranti, contro odio

Roma, 10 nov. (askanews) – Nel giorno in cui lo scontro tra Francia e Italia sull’accoglienza dei migranti si fa più aspro, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne presentano a Roma “Tori e Lokita”, un film sull’amicizia tra due minori non accompagnati che lottano insieme contro l’ostilità del Paese che li ha accolti, il Belgio. A Cannes ha ricevuto il Premio speciale del 75° anniversario, arriverà nei cinema italiani il 24 novembre.

I due registi, che hanno fatto dell’attenzione agli ultimi la cifra del loro cinema, a proposito delle resistenze del governo italiano a far sbarcare i migranti e della “fragilità” dell’Europa di fronte al tema immigrazione dicono: “Non è normale che l’Europa non prenda in mano questa situazione, gestendola come una questione che riguarda tutti. Per esempio non ha senso che altri Paesi europei facciano la lezione all’Italia: questo vuol dire dare un’arma a quelli che vogliono soffiare sul fuoco dell’odio.

L’odio che dirigiamo verso gli altri, per proteggerci, è come un boomerang, che ci torna indietro, ci nutre, rischiamo diventare tutti nemici uno dell’altro”.

In “Tori e Loikita” i protagonisti, un bambino e una ragazza adolescente, hanno creato un rapporto di solidarietà, fratellanza e protezione reciproca proprio durante il viaggio dall’Africa all’Europa. Quel legame è la loro arma, vitale e potente, contro l’indifferenza e la violenza che subiscono.

“E’ proprio questa amicizia che ha fatto nascere il film. Ci siamo detti: bisogna raccontare una storia d’amicizia” spiegano i fratelli Dardenne. “E la loro non sarà mai tradita, fino alla fine. E’ questa amicizia che gli permette di vincere tutti gli ostacoli, superarli, ma non solo: quell’amicizia nutre anche le loro vite”.