È in gravi condizioni il ragazzino di 12 anni che è stato investito ieri da un motociclista fuori dalla sua scuola media di Torino

Il 12enne di Torino, investito da un motociclista nel primo pomeriggio di ieri, 8 giugno 2022, proprio fuori dalla sua scuola media, è in gravi condizioni. Lo studente è stato intubato in ospedale e trasportato nel reparto di rianimazione.

Torino, 12enne investito fuori dalla sua scuola media: la dinamica dell’incidente

Erano passate da pochi minuti le ore 13, quando, poco dopo il suono della campanella della fine delle lezioni, il ragazzino di 12 anni era uscito dalla sua scuola media, il Manzoni di Torino. Il giovane studente si trovava sulla strada, in corso Massimo d’Azeglio all’angolo con corso Marconi, quando è stato improvvisamente investito da un motociclista. L’uomo alla guida della moto non ha subito danni particolari e si è subito fermato per soccorrere il ragazzino.

Le condizioni di salute del giovane

Sul posto sono immediatamente giunti anche i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza, che ha provveduto a trasportare d’urgenza il 12enne all’ospedale Regina Margherita. L’adolescente è stato subito intubato nel reparto di rianimazione e le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. Nel frattempo, la Polizia sta indagando per determinare su chi ricadono le responsabilità per l’accaduto, sul luogo dell’incidente erano presenti diversi testimoni che avranno un ruolo importante nelle indagini.