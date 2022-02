Torino, 19enne si lancia sotto il treno dove c’è la madre dopo aver postato l’ultimo video su Instagram

Una tragedia si è consumata nella stazione di Carmagnola dove un giovane di soli 19 anni si è tolto la vita lanciandosi sotto il treno.

Le ultime drammatiche parole affidate a Instagram, poi l’estremo gesto che ha spezzato per sempre la vita di un giovane di soli 19 anni. È accaduto nella stazione di Carmagnola dove il 19enne Giulio Massimo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 febbraio, si è “lanciato” sotto ad un treno.

A rendere i contorni ancora più tragici il fatto che su quel convoglio viaggiasse la madre con la quale avrebbe dovuto fare l’ultimo pezzo di tragitto per tornare a casa.

Torino suicidio 19enne, le ultime parole sui social

Poco prima di togliersi la vita Giulio, in una storia pubblicata su Instagram, aveva scritto “D’ora in poi non uscirò più di casa per il semplice fatto che non mi so far rispettare”.

Ad accompagnare queste ultime parole, così difficili da leggere il tag “Carmagnola” e la foto di una mano dalle nocche insanguinate.

“Tanto i soldi non ve li dò”

In un altro video sempre pubblicato su Instagram viene ripresa la stazione di Carmagnola con il giovane che rivolgendosi ai controllori dichiara: “Tanto i soldi non ve li do lo stesso anche se mi fate scendere”.

La tragedia si consuma

Infine si consuma la tragedia davanti agli occhi pieni di disperazione della madre: “È Massimo“, avrebbe urlato.

Il dramma è stato tuttavia impossibile da evitare: stando a quanto si legge da “La Gazzetta Torinese”, il macchinista pur avendo visto il 19enne non è riuscito a frenare per tempo. Resta nel frattempo da chiarire cosa possa aver portato il giovane a compiere questo folle gesto. La Polizia ferroviara ha intanto acquisito il telefonino, nella speranza di trovare al suo interno elementi utili che possano ricostruire nel dettaglio quanto avvenuto.