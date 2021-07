Torino, 22enne cade dallo scooter e viene travolto dal furgone: è grave

Drammatico incidente a Torino dove un giovane di appena 22 anni è stato travolto da un furgone dopo essere caduto a terra con lo scooter: è grave.

Incidente drammatico a Torino avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 22 luglio dove un giovane di appena 22 anni è stato travolto da un furgone dopo essere precipitato a terra con il suo scooter. Stando a quanto appreso le dinamiche della vicenda sarebbero ancora poco chiare anche se, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, la caduta del giovane dallo scooter sarebbe dovuta ad una perdita del controllo del veicolo.

22enne cade dallo scooter, è in gravi condizioni

Un altro drammatico incidente è avvenuto sulle nostre strade. Nel pomeriggio di giovedì 22 luglio un giovane di appena 22 anni, è stato colpito in pieno da un furgone, dopo essere caduto a terra con il suo scooter. Ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Molinette di Torino, sarebbe in gravi condizioni. Ancora poco chiara la dinamica della vicenda. Nel frattempo la polizia municipale avrebbe avviato le indagini al fine di fare luce su cosa possa essere successo.

22enne cade dallo scooter, quattro veicoli travolti in un incidente a Rivoli

Sempre nella giornata di giovedì 22 luglio 2021, quattro veicoli sono stati coinvolti in un incidente avvenuto verso la tarda mattinata a ora di pranzo nella tangenziale sud che porta a Rivoli torinese. Completamente distrutta un’Alfa Romeo 147, mentre il suo conducente è stato ricoverato in ospedale. Diversi i disagi nel tratto di strada interessato a seguito degli ausiliari del traffico che sono intervenuti al fine di far defluire i veicoli durante le operazioni di rimozione dei mezzi.

22enne cade dallo scooter, morta una 25 di Torino

Intanto nella giornata di domenica 18 luglio, una giovane di 25 anni ha perso tragicamente la vita a Bagnolo Piemonte a seguito di incidente a stradale avvenuto mentre viaggiava a bordo di una golf GTI guidata dal fidanzato Paolo di 22 anni. Grande dolore dei genitori, degli amici e di quanti l’hanno conosciuta. “Volevano sposarsi e avere dei figli” dicevano gli amici – riporta TorinoToday.

Stando a quanto appreso il loro veicolo, si è schiantato contro il muro di cinta di una delle abitazioni che costeggiano il rettilineo.

La giovane è deceduta sul posto, mentre il 22enne è stato trasportato in elisoccorso presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo in gravissime condizioni. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i due corpi dall’auto.

