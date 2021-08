Torino, 53 kg di hashish nascosti in un armadio pronto da spedire

Torino, 26 ago. (askanews) – Ben 53 chili di droga nascosti in due scomparti segreti

di un armadio. Avevano tentato di spedirli attraverso una società di logistica da Moncalieri a Palermo ma gli operatori di una ditta di Orbassano, in provincia di Torino, dopo aver notato il peso eccessivo del mobile che non corrispondeva a quello indicato nella bolla di spedizione hanno chiamato i carabinieri che, intervenuti, hanno trovato i panetti di hashish nascosti in 13 buste di plastica termosaldate.

Dalle indagini è emerso che l’armadio con la droga era stato ordinato da un 54enne, che è stato arrestato. Nel box della sua abitazione c’erano altri 2 chili di stupefacenti. Altre due persone sono state denunciate.