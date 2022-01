Torino, altro sabato di proteste no Green pass in piazza Castello

Piazza Castello a Torino è stata di nuovo teatro di un presidio no Green pass nella giornata di sabato 29 gennaio: circa mille persone presenti

Manifestazione no Green pass a Torino: 1000 persone al presidio

Erano circa un migliaio le persone presenti alla nuova manifestazione no Green pass, avvenuta come sempre al sabato, in piazza Castello a Torino.

Moltissimi fra i manifestanti non indossavano le mascherine anti contagio.

L’ennesima manifestazione anti Green pass

Questa non è che l’ennesima manifestazione no Green pass, un appuntamento che sta diventando ormai fisso nelle piazze italiane da qualche mese a questa parte: da quando il Premier Draghi ha introdotto l’obbligo della certificazione verde per poter svolgere moltissime attività in Italia.

Manifestazione no Green pass a Torino: le parole dei protagonisti

Tra i protagonisti della manifestazione c’era anche un Vigile del Fuoco che ha rilasciato una dichiarazione sul piccolo palco che era stato allestito per l’occasione: “Ho giurato sulla Costituzione, ma alle leggi ingiuste si deve disobbedire.” Presente anche Marco Liccione, il leader del movimento Variante Torinese: “Ho avuto il Covid ma mi sono curato in casa. Anche se qualcuno avrebbe voluto che morissi in un ospedale, così da dire che era morto un no vax.”