Torino: Appendino, 'con Pd al ballottaggio? Sarebbe scambio di voti'

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Conte e io, credo di poter parlare anche per lui, abbiamo provato a proporre al Pd un progetto innovativo. Difficile, che richiedeva a tutti coraggio e voglia di cambiare. Qualcosa che è in piena sintonia con quanto, a livello nazionale, sta facendo Conte: un progetto in cui credo e che condivido.

Ma a Torino non è andata così e ora tutto questo pesa: non deve distrarci dalle scelte nazionali, ma esiste". Lo dice la sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino dei 5 Stelle, al Fatto Quotidiano.

"A Torino ha vinto la parte del Pd che non voleva svolte, che pensa sia possibile ripartire tranquillamente dal 2016. Allearsi non era facile neppure per noi, ma noi ci abbiamo provato. Ciò che non si è fatto in sei mesi, però, non si potrà fare tra tre settimane e in soli dieci giorni: sarebbe niente di più che uno scambio di voti".

E dunque? "Gli elettori non sono pacchetti di voti che si spostano perché glielo dice qualcuno. Ognuno deciderà secondo la propria coscienza". Che umore sente in città? "Non sono un'indovina, ma su questo terreno sarei prudente: il sondaggio su di me e Fassino diceva che io ero al 40 per cento e lui al 60. Poi è finita in un altro modo".