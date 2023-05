Colpisce la madre 75enne con un pugno e la lascia esanime a terra: arrestato per omicidio uomo di 44 anni.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Torino con l’accusa di omicidio: avrebbe ucciso la madre colpendola più volte con dei pugni.

Uomo di 44 anni accusato per l’omicidio della madre

Un uomo di 44 anni di Torino è stato fermato dai Carabinieri della compagnia “Oltre Dora” con l’accusa di aver ucciso la madre, un’anziana donna di 75 anni. Tuttavia le indagini sono ancora in corso, e il fermo dell’uomo per omicidio è in attesa di convalida.

Secondo una prima ricostruzione, il figlio avrebbe ammazzato la madre a mani nude, colpendola con un violento pugno che non le avrebbe lasciato scampo.

La ricostruzione della morte e l’arresto

L’anziana è stata trovata senza vita nella sua abitazione, nel quartiere Barca, nella giornata di sabato scorso, ma inizialmente il decesso era stato attribuito a una caduta accidentale. Lo stesso 44enne infatti aveva dichiarato che la madre era caduta da sola in casa.

Tuttavia, il marito della vittima, nonché padre del colpevole, si è presentato alla stazione dei Carabinieri per denunciare che il figlio da tempo sottoponeva gli anziani genitori a maltrattamenti e aggressioni. Il 44enne, presentandosi spontaneamente in caserma, ha ammesso di aver colpito la madre al volto con un pugno, lasciandola esanime a terra.

I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze che hanno portato all’ipotesi di omicidio.